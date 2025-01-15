Гришин — о новичке ЦСКА Ананьеве: рано что-то говорить, вот Акинфеев — это талант

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказался о 18-летнем игроке армейцев Иване Ананьеве, недавно перешедшем из «Зенита».

«Ананьев — большой талант? Я всегда говорил, что талантливый человек — это тот, кто реализовал себя в жизни. Вот Акинфеев — это талант, который проявил себя в большом футболе. Все молодые футболисты — люди, имеющие определённые качества, которые надо развивать. Об Ананьеве ещё рано что-то говорить.

Мы с Валерием Минько работали вместе с 2006 годом рождения в ЦСКА. Этот год два раза становился чемпионом России. В армейской школе есть футболисты хорошего уровня. Пока рано говорить об Ананьеве, ведь его взяли на перспективу. Если воспитается и станет хорошим футболистом, ради бога. Но у молодых игроков много работы. Трансфер Ананьева — это инвестиция в будущее», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.