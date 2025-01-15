«Спартак» оказывает давление для осуществления трансфера Илича из «Торино» — Контерио

Московский «Спартак» серьёзно настроен на приобретение сербского полузащитника «Торино» Ивана Илича и оказывает давление для осуществления трансфера, сообщает журналист TuttoMercatoWeb Марко Контерио на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Илич получил повреждение, из-за которого пропустит около месяца. На фоне этого переход футболиста в московский «Спартак» поставлен на паузу. Однако позднее появились сообщения, что красно-белые близки к покупке серба за € 15 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.