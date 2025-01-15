Новичок «Ахмата» Ульянов: команда не на своём месте, мы должны быть гораздо выше

Новый голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов поделился мнением о текущем положении своей команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

— Не пугает, что «Ахмат» находится в зоне вылета?

— Я знаю, что команда не на своём месте. По игре мы должны быть гораздо выше. Отдаю себе отчёт, что предстоит тяжёлая борьба за выживание, но уверен, что нам удастся исправить турнирное положение и мы избежим стыковых матчей, — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.