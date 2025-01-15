«Эспали Сен-Марсель» — «ПСЖ»: текстовая трансляция матча Кубка Франции начнётся в 23:00

Сегодня, 15 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встретятся «Эспали Сен-Марсель» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Марсель-Мишлен» в Клермон-Ферране (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1/8 финала Кубка Франции уже вышла «Ницца», обыгравшая «Бастию» со счётом 1:0, и «Лилль», одолевший «Марсель» в серии пенальти (1:1 (4:3 пен.)). «Монако» покинул турнир, сыграв с «Реймсом» вничью в основное время, но уступив в серии послематчевых пенальти (1:1 (1:3 пен.)).

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ», который одолел в финале «Лион» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д’Аске.