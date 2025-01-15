Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эспали Сен-Марсель» — «ПСЖ»: текстовая трансляция матча Кубка Франции начнётся в 23:00

«Эспали Сен-Марсель» — «ПСЖ»: текстовая трансляция матча Кубка Франции начнётся в 23:00
Комментарии

Сегодня, 15 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встретятся «Эспали Сен-Марсель» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Марсель-Мишлен» в Клермон-Ферране (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Кубок Франции . 1/16 финала
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Эспали Сен-Марсель
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1/8 финала Кубка Франции уже вышла «Ницца», обыгравшая «Бастию» со счётом 1:0, и «Лилль», одолевший «Марсель» в серии пенальти (1:1 (4:3 пен.)). «Монако» покинул турнир, сыграв с «Реймсом» вничью в основное время, но уступив в серии послематчевых пенальти (1:1 (1:3 пен.)).

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ», который одолел в финале «Лион» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д’Аске.

Материалы по теме
«ПСЖ» представил новый комплект формы от бренда Jordan
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android