Канищев: в «Зените» не растут игроки, которые могут конкурировать с Венделом и Клаудиньо

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об уходе воспитанников сине-бело-голубых полузащитника Ивана Ананьева в ЦСКА и нападающего Ивана Сорокина – в «Спартак».

«Вроде бы уход воспитанников «Зенита» Ананьева и Сорокина в ЦСКА и «Спартак» должен звучать обидно. Но надо знать все условия этих контрактов. Может, они подписывают соглашение, при котором остаются собственностью «Зенита». То есть питерцы имеют право выкупить обоих игроков обратно, если они хорошо заиграют. Такое вполне может быть. Такие трансферы хороши, потому что футболисты будут получать игровую практику в РПЛ. Это лучше, чем сидеть на лавке или играть в Первой лиге.

Но также уход воспитанников говорит о том, что у «Зенита» основная цель — покупка иностранцев. Это разумно, если клуб заточен на результат. Ни один наш футболист не может конкурировать с Венделом, Клаудиньо и остальными. У нас не растут такие игроки», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.