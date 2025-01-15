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Вадим Ульянов: с невероятными эмоциями и особой теплотой буду относиться к «Кайрату»

Вадим Ульянов: с невероятными эмоциями и особой теплотой буду относиться к «Кайрату»
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Новый голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов рассказал о своём отношении к бывшему клубу — казахстанскому «Кайрату».

«Кайрат» — очень важный клуб в моей карьере. Я буду вспоминать всё, что происходило за три года. С невероятными эмоциями и особой теплотой буду относиться к «Кайрату». Мы остались в хороших отношениях и пожелали друг другу удачи. Но это футбол — надо двигаться дальше», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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