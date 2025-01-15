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Станкович: у «Спартака» есть хорошая возможность, мы этого не скрываем и знаем, что делать

Станкович: у «Спартака» есть хорошая возможность, мы этого не скрываем и знаем, что делать
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о начавшемся учебно-тренировочном сборе красно-белых после первой командной тренировки.

«Доволен ли увиденным? Наконец-то это произошло. Все с нетерпением ждали, потому что был достаточно долгий период. Думаю, было достаточно дней, чтобы все смогли отдохнуть, набраться сил, энергии, чтобы этот сбор провести как следует.

У нас действительно сейчас есть хорошая возможность [завоевать чемпионство], мы этого не скрываем и понимаем, что должны сделать. И сейчас очень важно во время этих сборов подготовиться максимально наилучшим образом», — сказал Станкович в интервью пресс-службе клуба.

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Второе место занимает «Зенит», также набрав 39 очков. Замыкает лидирующую тройку «Спартак», на счету которого 37 очков.

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