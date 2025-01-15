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Деян Станкович высказался об атмосфере в «Спартаке»

Деян Станкович высказался об атмосфере в «Спартаке»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался об атмосфере в команде после начала учебно-тренировочного сбора.

«Хорошее настроение и великолепная атмосфера в команде? Мы на самом деле вложили много сил и много времени с самого начала нашей работы, чтобы сформировать эту атмосферу не только среди игроков, но и всего штаба, всего персонала, то есть всей команды и болельщиков. Мы действительно должны быть все в одной лодке и плыть в одном направлении. Это очень важно. Я очень рад, что так происходит, рад поддержке болельщиков, рад что такая атмосфера.

Думаю, что с завтрашнего дня улыбки поубавятся, но я говорю именно о рабочем процессе. Конечно же, атмосфера будет очень хорошей, но для того, чтобы достичь чего-то, необходимо хорошо поработать, необходимо терпеть, страдать и выкладываться. Без этого ничего не бывает», — сказал Станкович в интервью пресс-службе клуба.

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Второе место занимает «Зенит», также набрав 39 очков. Замыкает лидирующую тройку «Спартак», на счету которого 37 очков.

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