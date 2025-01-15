Гришин: неправильно отпускать Помазуна бесплатно, ЦСКА — не общество благородных девиц

Российский тренер Александр Гришин прокомментировал возможный уход голкипера ЦСКА Ильи Помазуна из клуба. Ранее стало известно, что армейцы не взял вратаря на первый зимний сбор.

«Не удивляет, что Помазуну до сих пор не нашли клуб. Наверное, велись какие-то переговоры. Илью воспитали в ЦСКА, вложили определённые средства, и каждый тренер вкладывал свои силы. Поэтому неправильно отпускать Помазуна бесплатно — армейцы наверняка просили какую-то компенсацию. Мы же не общество благородных девиц, чтобы кого-то воспитывать, а потом отдавать бесплатно.

Ему искали клуб, но ЦСКА должен получить за своего воспитанника хорошее вознаграждение. Это может для кого-то звучать дико. Я работаю в системе ЦСКА и работал с Ильёй. Он хороший вратарь. Но если клуб тебя воспитывает с 13 лет и даёт дорогу в большой футбол, ты должен как-то отблагодарить. Благодарность — это уйти из клуба без конфликта и чтобы команда получила за тебя компенсацию», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.