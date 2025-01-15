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Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар: этот сезон лучший в моей карьере

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар: этот сезон лучший в моей карьере
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар поделился мнением о своём выступлении в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Да, этот сезон лучший в моей карьере. Точнее, я бы сказал, что это лучшая половина сезона (смеётся). В «Дебрецене» в прошлом сезоне у меня тоже были хорошие показатели. Я забил пять мячей и отдал одну передачу, если не ошибаюсь. Но сейчас у меня самые высокие показатели из всех, что были ранее. Думаю, что смогу улучшить свой результат в следующих 11 играх, потому что против «Пари НН» я сыграть не смогу», – приводит слова Лончара Metaratings.

В текущем сезоне Стефан Лончар провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

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