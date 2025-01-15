Тренер «Спартака» Станкович: все молодые игроки получат возможность проявить себя

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о большом количестве футболистов, приехавших на первый учебно-тренировочный сбор, а также высказался о молодых игроках, находящихся с основной командой.

— В составе на сбор 33 человека. Почему такой расширенный состав и какую роль отводите молодёжи?

— Конечно, это в первую очередь связано с привлечением молодых игроков. Я очень рад, и мне нравится, что они привлекаются, потому что они должны почувствовать себя в первой команде, увидеть, как это происходит, потренироваться. Каждый из них получит возможность проявить себя, каждый сможет сыграть, поэтому большое количество меня ни в коем случае не пугает, — сказал Станкович в интервью пресс-службе клуба.