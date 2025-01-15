Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Станкович: все молодые игроки получат возможность проявить себя

Тренер «Спартака» Станкович: все молодые игроки получат возможность проявить себя
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о большом количестве футболистов, приехавших на первый учебно-тренировочный сбор, а также высказался о молодых игроках, находящихся с основной командой.

— В составе на сбор 33 человека. Почему такой расширенный состав и какую роль отводите молодёжи?
— Конечно, это в первую очередь связано с привлечением молодых игроков. Я очень рад, и мне нравится, что они привлекаются, потому что они должны почувствовать себя в первой команде, увидеть, как это происходит, потренироваться. Каждый из них получит возможность проявить себя, каждый сможет сыграть, поэтому большое количество меня ни в коем случае не пугает, — сказал Станкович в интервью пресс-службе клуба.

Материалы по теме
Деян Станкович высказался об атмосфере в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android