Станкович рассказал о цели тренерского штаба «Спартака» на зимние сборы

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассказал, какая цель стоит перед тренерским штабом на зимние учебно-тренировочные сборы.

«Наша цель — подготовить команду и психологически, и физически, и тактически, чтобы она была готова сыграть первый матч так же, как мы играли последние встречи, завершили этот отрезок.

Сбор имеет такую цель, он разделён на три части: первая пройдёт в Турции, вторая в Дубае и третья — снова в Турции. В ОАЭ будет очень много матчей, и при этом будет достаточно высокая нагрузка», — сказал Станкович в интервью пресс-службе клуба.

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Второе место занимает «Зенит», также набрав 39 очков. Замыкает лидирующую тройку «Спартак», на счету которого 37 очков.