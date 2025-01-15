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Вратарь «Ахмата» Ульянов: уже следующая цель — переход в хороший европейский клуб

Вратарь «Ахмата» Ульянов: уже следующая цель — переход в хороший европейский клуб
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Новый голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов высказался о возможном переходе в европейский клуб в будущем.

— Раньше ты говорил, что тобой интересовались клубы из Европы. Они не вышли на контакт с тобой?
— Мне писали много агентов, которые просили контакты моих представителей. Но до конкретики дело не дошло. Переход в хороший европейский клуб — уже следующая цель, — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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