35-летний игрок «Амкала» пройдёт просмотр в «Пари НН»

35-летний полузащитник медиафутбольного клуба «Амкал» Василий Маврин присоединится к «Пари НН», выступающему в Российской Премьер-Лиге, на втором сборе команды в Турции.

«Василий прибудет в расположение «Пари НН» 28 января. Находясь на сборе в роли игрока на просмотре, полузащитник попытает свои силы в профессиональной команде, которая ведёт подготовку ко второй половине сезона-2024/2025 РПЛ», — говорится в заявлении на официальном сайте нижегородского клуба.

Маврин является чемпионом Медийной футбольной лиги и победителем Кубка МФЛ. В прошлом сезоне на счету Василия три мяча и две результативные передачи в Кубке МФЛ и два гола в Кубке России.

Второй сбор «Пари НН» пройдет с 28 января по 9 февраля. В рамках тренировочной сессии нижегородский клуб проведёт пять контрольных матчей. Соперниками «Пари НН» станут «Факел», «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск» и «Кайрат».