Корчагин: сборная России не будет играть на международных турнирах в этом году

Бывший футболист московского «Локомотива» Эрик Корчагин поделился мнением о возможном возвращении России на международную арену в 2025 году.

«Я думаю, что юношескую и молодёжную сборные допустят. Конечно, могу ошибаться. А первая сборная, мне кажется, в этом году, скорее всего, не будет играть», – приводит слова Корчагина Metaratings.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре 2024 года подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).