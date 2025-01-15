«Всё серьёзно». Виктор Гончаренко — о просмотре 35-летнего игрока «Амкала» в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал приглашение 35-летнего футболиста медиафутбольного клуба «Амкал» Василия Маврина на просмотр в нижегородскую команду. Ранее стало известно, что Маврин прибудет в расположение клуба РПЛ 28 января.

«Хотели бы пригласить Маврина к нам на второй сбор. Хотим посмотреть его в деле. Мы рассматриваем его именно как футболиста. Цель в том, чтобы он нам подошёл, а не просто потренироваться. Вполне возможно, дадим какие-то матчи сыграть. Всё серьёзно», – приводит слова Гончаренко телеграм-канал «Крысева».

Второй сбор «Пари НН» пройдёт с 28 января по 9 февраля. В рамках тренировочной сессии нижегородский клуб проведёт пять контрольных встреч. Соперниками «Пари НН» станут «Факел», «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск» и «Кайрат».