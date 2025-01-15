Вратарь «Динамо» Лещук сравнил болельщиков в России и в США

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук сравнил культуру футбольных болельщиков в России и в США.

– Вы видели, как фанаты болеют в США. Если сравнивать с Россией, как вам кажется, мы футбольная страна? Болеют ли у нас так же, как там?

– У нас болеют на стадионах лучше, чем в США, но там ходят намного лучше – с чем это связано, не знаю. Недавно была новость, что на женскую хоккейную команду пришли 19 тысяч человек. Я не знаю, каким образом на СКА столько людей ходит – возможно, потому что это одна команда в городе, но у нас на футболе столько не собирается. В Европе тоже постоянно собираются полные стадионы. Не знаю, как это развивать у нас.

– Так мы футбольная страна?

– Да, футбольная страна. Почему нет? У нас в целом на спорт не очень много людей ходит, — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Напомним, в первой части сезона РПЛ Лещук отметился необычным достижением — он стал единственным вратарём, которому удалось забить гол.