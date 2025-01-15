Агент Акаев: Кахигао — не офисный планктон, возможно, «Спартак» искал медь, а нашёл золото

Футбольный агент Джамал Акаев высказался о новом спортивном директоре московского «Спартака» Фрэнсисе Кахигао, ранее работавшем скаутом в лондонском «Арсенале».

«На днях общался с главным скаутом «Ньюкасла» Стивом Никсоном. У него в команде работает экс-сотрудник «Арсенала», который пересекался с Кахигао в Лондоне. По его словам, Фрэнсис — на 100% не офисный планктон. Кахигао серьёзно влиял на трансферы в «Арсенале», лично привлёк Сеска Фабрегаса, Санти Касорлу, Эктора Бельерина, Эмилиано Мартинеса, Габриэля Мартинелли и Вильяма Салиба.

Он был правой рукой Арсена Венгера и Стива Роули во всём скаутинге и наборе игроков в Испании, Португалии и Южной Америке. В силу специфики его деятельности в Англии он не так широко известен. Но кто знает, говорят, что он реально решал, участвовал не только в отслеживании игроков, но и непосредственно в переговорном процессе. Возможно, это тот случай, когда «Спартак» искал медь, а нашёл золото», — приводит слова Акаева Legalbet.

«Спартак» объявил о назначении Фрэнсиса Кахигао на должность спортивного директора «Спартака» 3 января. Ранее испанец работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и турецком «Галатасарае».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков.