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Стало известно, какую сумму «Торино» запросил у «Спартака» за переход Илича

Стало известно, какую сумму «Торино» запросил у «Спартака» за переход Илича
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Руководство итальянского «Торино» запросило около € 20 млн у московского «Спартака» за трансфер сербского полузащитника Ивана Илича, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, красно-белые предложили за футболиста € 15 млн и бонусы. Сообщается, что контакты между сторонами продолжаются, и есть оптимизм, что сделка будет заключена. Если это произойдёт, то Илич подпишет с московским клубом контракт сроком действия до 30 июня 2029 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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