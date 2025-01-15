Александр Канищев: пока в «Зените» это руководство, воспитанникам доверять не будут

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о доверии руководства сине-бело-голубых к своим воспитанникам.

«Пока это руководство в «Зените», стратегия не поменяется и воспитанникам доверять не будут. Кроме того, что это футбол для зрителей, это личный бизнес. У руководства «Зенита» ненасытные аппетиты. Мне бы много чего хотелось сказать относительно этого руководства, но не буду озвучивать (смеётся). Это мои личные претензии», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно об уходе воспитанников «Зенита» полузащитника Ивана Ананьева в ЦСКА и нападающего Ивана Сорокина – в «Спартак».