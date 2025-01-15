Форвард «Пари НН» Зе Турбо близок к уходу из клуба

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо близок к уходу из клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«С нападающим ведёт переговоры клуб из чемпионата Швейцарии. Зе Турбо является самым высокооплачиваемым игроком клуба. Ему на замену «Пари НН» готов подписать форварда за большие для себя деньги», — добавил источник «Чемпионата».

Зе Турбо перешёл в «Пари Нижний Новгород» летом 2023 года из катарского клуба «Аль-Мархия» в качестве свободного агента. В текущем сезоне нападающий провёл за нижегородский клуб во всех турнирах 20 матчей, в которых забил всего три мяча.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 встреч.