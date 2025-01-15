«Оренбург» объявил об уходе Матиаса Переса

Аргентинский защитник Матиас Перес перешёл из «Оренбурга» в парагвайский клуб «Серро Портеньо».

«Оренбург» благодарит Матиаса за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры. Счастья тебе, молодой отец, и удачи, Мати!» — говорится в заявлении пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Перес перешёл в «Оренбург» в 2022 году. Всего футболист провёл за российский клуб 57 встреч, в которых отметился 10 забитыми голами.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Оренбург» набрал восемь очков и расположился на последней строчке в турнирной таблице. Клуб отстаёт от зоны стыковых матчей на шесть очков.