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«Оренбург» объявил об уходе Матиаса Переса

«Оренбург» объявил об уходе Матиаса Переса
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Аргентинский защитник Матиас Перес перешёл из «Оренбурга» в парагвайский клуб «Серро Портеньо».

«Оренбург» благодарит Матиаса за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры. Счастья тебе, молодой отец, и удачи, Мати!» — говорится в заявлении пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Перес перешёл в «Оренбург» в 2022 году. Всего футболист провёл за российский клуб 57 встреч, в которых отметился 10 забитыми голами.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Оренбург» набрал восемь очков и расположился на последней строчке в турнирной таблице. Клуб отстаёт от зоны стыковых матчей на шесть очков.

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