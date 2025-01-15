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Тренер «Спартака» Станкович высказался о Фрэнсисе Кахигао

Тренер «Спартака» Станкович высказался о Фрэнсисе Кахигао
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о новом спортивном директоре красно-белых Фрэнсисе Кахигао.

«Впечатление хорошее. Это хороший специалист, видно, что у него есть опыт, что он разбирается. Он достаточно быстро ориентируется, но в любом случае, нам предстоит ещё много работы, много разговоров, потому что это только первые дни, когда мы видимся вживую. Видно, что это хороший специалист», — сказал Станкович в интервью пресс-службе клуба.

«Спартак» объявил о назначении Фрэнсиса Кахигао на должность спортивного директора «Спартака» 3 января. Ранее испанец работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и турецком «Галатасарае».

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