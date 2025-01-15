Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга: уже устал бороться за выживание

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга рассказал о целях команды на вторую часть сезона Российской Премьер-Лиги.

— Как считаете, может ли команда сражаться за что-то более серьёзное, чем борьба за непопадание в стыки?

— Дай бог. Я сам уже устал бороться за выживание. Тяжело это для психологии, очень тяжело. Постоянно думаешь об этом. Но у нас сейчас всё неплохо перед сборами, мало травмированных, Гончаренко говорит, что многое поменяет, будем играть в атаку. У нас всё есть, чтобы бороться за места не в зоне стыков, — приводит слова Майга «РБ Спорт».

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 встреч.