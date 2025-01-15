«Пари НН» арендует защитника ЦСКА Агапова до конца сезона

«Пари Нижний Новгород» договорился с ЦСКА об аренде защитника Ильи Агапова до конца сезона без права выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В нынешнем сезоне 23-летний Агапов принял участие в пяти матчах Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 встреч.