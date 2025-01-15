«Арсенал» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 15 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальянс, Льюис-Скелли, Райс, Парти, Эдегор, Стерлинг, Троссард, Хаверц.

«Тоттенхэм»: Кински, Порро, Дрэгушин, Спенс, Грей, Биссума, Сарр, Бергвалль, Кулушевски, Соланке, Сон.

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 20 встреч. «Тоттенхэм Хотспур» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль» (47).