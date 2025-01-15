«Барселона» — «Бетис»: стартовые составы команд на матч Кубка Испании

Сегодня, 15 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Бетис». Команды будут играть на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мануэлем Лопесом Амайей. Начало игры — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Пенья, Кунде, Мартин, Кубарси, Араухо, Гави, Педри, Рафинья, Ольмо, де Йонг, Ямаль.

«Бетис»: Вьейтес, Руибаль, Бартра, Натан, Перро, Альтмира, Кардозо, Иско, Родригес, Хуанми, Витор.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен.