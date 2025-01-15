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«Лион» вылетел из Кубка Франции, проиграв клубу из пятого дивизиона

«Лион» вылетел из Кубка Франции, проиграв клубу из пятого дивизиона
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Сегодня, 15 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции по футболу, в котором встречались «Бургуэн-Жальё», выступающий в пятом дивизионе страны, и «Лион» из высшей лиги. Команды играли на стадионе «Стад Пьер Ражон» (Бургуэн-Жальё, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Хозяева поля одержали победу в серии послематчевых пенальти — 2:2 (4:2 пен.).

Кубок Франции . 1/16 финала
15 января 2025, среда. 20:00 МСК
Бургуэн-Жалльё
Окончен
2 : 2
4 : 2
Лион
Лион
1:0 Мужецки – 20'     1:1 Матич – 45'     1:2 Микаутадзе – 64'     2:2 Мужецки – 69'    

На 20-й минуте форвард хозяев Меди Мужецки вывел свою команду вперёд. На 45-й минуте полузащитник «Лиона» Неманья Матич сравнял счёт. На 64-й минуте грузинский форвард Жорж Микаутадзе вывел гостей вперёд, но спустя пять минут Мужецки вновь вернул равенство на табло.

В серии пенальти среди футболистов «Лиона» свои удары не реализовали Александр Ляказетт и Корентин Толиссо.

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