«Лион» вылетел из Кубка Франции, проиграв клубу из пятого дивизиона
Поделиться
Сегодня, 15 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции по футболу, в котором встречались «Бургуэн-Жальё», выступающий в пятом дивизионе страны, и «Лион» из высшей лиги. Команды играли на стадионе «Стад Пьер Ражон» (Бургуэн-Жальё, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Хозяева поля одержали победу в серии послематчевых пенальти — 2:2 (4:2 пен.).
Кубок Франции . 1/16 финала
15 января 2025, среда. 20:00 МСК
Бургуэн-Жалльё
Окончен
2 : 2
4 : 2
Лион
Лион
1:0 Мужецки – 20' 1:1 Матич – 45' 1:2 Микаутадзе – 64' 2:2 Мужецки – 69'
На 20-й минуте форвард хозяев Меди Мужецки вывел свою команду вперёд. На 45-й минуте полузащитник «Лиона» Неманья Матич сравнял счёт. На 64-й минуте грузинский форвард Жорж Микаутадзе вывел гостей вперёд, но спустя пять минут Мужецки вновь вернул равенство на табло.
В серии пенальти среди футболистов «Лиона» свои удары не реализовали Александр Ляказетт и Корентин Толиссо.
Комментарии
- 15 января 2025
-
22:34
-
22:29
-
22:09
-
22:03
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:35«Оренбург» объявил об уходе Матиаса Переса Официально
-
21:20
-
21:20
-
21:14
-
21:10
-
21:00
-
20:50
-
20:49
-
20:45
-
20:40
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:17
-
20:12
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:40
-
19:37
-
19:30
-
19:15
-
19:07
-
19:00
-
18:55