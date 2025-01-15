Сергей Ташуев оценил шансы Мелкадзе подписать контракт с «Ахматом»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о бывшем нападающем «Спартака» Георгии Мелкадзе, находящемся на просмотре в грозненском клубе. Отметим, что форвард уже выступал в составе клуба из Чеченской Республики.

«Мы знаем хорошо этого футболиста, у него хорошая школа и хороший потенциал. Ему всего лишь 27 лет, юноша для нынешнего футбола. Сегодня работал с командой, мы отмечаем его огромное желание и одержимость вернуться на хороший уровень. На данный момент впечатление позитивное. Надеемся, он будет готов и мы его подпишем. Хорошие ли шансы, что он останется в команде? Возможно, да», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

Последним клубом Георгия Мелкадзе был грузинский «Колхети-1913». В составе этой команды Георгий провёл 33 матча, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ахмат» с 13 очками идёт на 15-м месте.