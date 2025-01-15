18-летний Мельниченко высказался о своём переходе в «Порту»

18-летний белорусский нападающий Трофим Мельниченко прокомментировал свой переход из минского «Динамо» в «Порту».

«Очень рад, что перешёл в этот клуб. Когда был младше, я и представить себе не мог, что буду играть за такую большую футбольную команду, но, конечно, это то, чего я всегда хотел добиться. Поэтому, когда судьба предоставила мне эту возможность, я просто решил ею воспользоваться.

Я тот, кто ставит перед собой высокие цели и ставит задачи, которые могут показаться недостижимыми, но иногда они сбываются. Я бы хотел выиграть титул в составе «Порту». Буду счастлив сделать всё возможное, чтобы доставить радость болельщикам. Всё зависит от меня», — приводит слова Мельниченко пресс-служба клуба на своём сайте.