Руководство «Челси» ведёт переговоры с АПЛ о штрафах за секретные выплаты Абрамовича

«Челси» ведёт переговоры с английской Премьер-лигой, чтобы договориться о финансовом урегулировании секретных платежей, связанных с трансферами, которые были совершены во время владения клубом Романом Абрамовичем. Об этом сообщила The Times.

По информации СМИ, клуб пытается найти решение для того, чтобы понести финансовую ответственность вместо спортивной, то есть заплатить штраф, а не лишиться очков в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Ранее стало известно, что английская Премьер-лига может отобрать у «Челси» некоторое количество очков из-за финансовых махинаций клуба в период, когда президентом был Роман Абрамович. Клуб совершал тайные платежи агенту Эдена Азара, помощнику Антонио Конте, а также представителям Виллиана и Самуэля Это'О.