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«Килиан не робот, у него есть эмоции». Анри выступил в защиту форварда «Реала» Мбаппе

«Килиан не робот, у него есть эмоции». Анри выступил в защиту форварда «Реала» Мбаппе
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Бывший футболист лондонского «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри выступил в защиту форварда Килиана Мбппе после критики за игру на позиции центрального нападюащего.

«Требуется время, чтобы научиться играть на позиции нападающего, особенно когда у тебя нет базы, и я могу сказать это, потому что у меня не было этой базы. Но я надеюсь, что он развивается, и у него должен быть прогресс. Это совершенно нормально, когда ты не привык к этому, оказаться в определённой ситуации, когда мы можем увидеть твои слабые стороны, тогда как раньше мы их не замечали. В какой-то момент все подумали, что он робот. Он не робот, он человек, у которого есть эмоции, как и у всех остальных. И время от времени он злится и поднимает руки вверх», — приводит слова Анри Mundo Deportivo.

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