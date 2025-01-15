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«Барселона» — «Бетис»: Гави открыл счёт на третьей минуте

«Барселона» — «Бетис»: Гави открыл счёт на третьей минуте
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В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Барселона» и «Бетис». Команды играют на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мануэлем Лопесом Амайей. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу «Барселоны». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Перерыв
2 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Гави – 3'     2:0 Кунде – 27'    

На третьей минуте полузащитник «Барселоны» Гави открыл счёт в матче, сильно пробив низом.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальной встрече прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен.

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