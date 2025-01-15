Тренер «Ахмата» Ташуев — о новых форвардах: подъезжают. Или в лифте, или в дороге

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о новом голкипере команды Вадиме Ульянове, а также завил, что команда находится в поиске атакующих футболистов.

— Ульянову всего 23 года, он по стилю игры подходит нам, он быстрый и резкий. Это будущее «Ахмата». Мы больше сейчас ищем атакующих футболистов: нападающих и инсайдов. Думаю, скоро объявим о том, что у нас появятся новые игроки в зоне атаки.

— Они уже на просмотре или только на бумаге?

— Подъезжают. Или в лифте, или в дороге, — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

О переходе Ульянова было объявлено сегодня, 15 января. Ранее футболист выступал в составе казахстанского «Кайрата».

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.