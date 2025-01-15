В ЦСКА опровергли информацию об интересе к вингеру «Ботафого»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию об интересе армейцев к 21-летнему вингеру «Ботафого» Матеусу Мартинсу. Ранее в СМИ появились слухи, что красно-синие предложили за игрока € 15 млн.

«Не предлагали ни € 15 млн, ни любую другую сумму. К данному футболисту интереса со стороны ЦСКА нет», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Мартинс выступает за «Ботафого» с лета 2024 года. Ранее бразилец также играл за «Удинезе», «Уотфорд» и «Флуминенсе».

После 18 туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».