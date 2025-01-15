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«Арсенал» — «Тоттенхэм»: Сон открыл счёт на 25-й минуте

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: Сон открыл счёт на 25-й минуте
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В эти минуты проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
2-й тайм
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мин – 25'     1:1 Соланке – 40'     2:1 Троссард – 44'    

На 25-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин открыл счёт в матче.

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 20 встреч. «Тоттенхэм Хотспур» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль» (47).

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