Ашветия: если Батраков уверен, что в Европе будет играть, как Головин, то надо ехать

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Грузии Михаил Ашветия высказался о выступлениях железнодорожников в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, а также поделился мыслями о возможном переходе полузащитника красно-зелёных Алексея Батракова в европейский клуб.

«Перед перерывом «Локомотив» стал играть хуже. В начале сезона команда смотрелась неплохо, но ей не хватает опыта. Вряд ли «Локомотив» будет бороться за чемпионство, но за тройку точно будет бороться. Не знаю, стоит ли Батракову уезжать. Он сам должен решать, остаться ему в России или поехать в Европу. Если он уверен, что уедет в Европу и будет играть, как Головин, то надо ехать. А если не уверен, то лучше остаться в России», — приводит слова Ашветии Metaratings.

«Локомотив» ушёл на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 18 игр.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.