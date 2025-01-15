Нападающий «Зенита» Гонду: очень рад, что мы все вернулись к работе

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду поделился мнением о первых тренировках команды на сборах во время зимней паузы в Российской Премьер-Лиге.

«Отличное настроение! Во-первых, потому, что я снова в команде, снова вижу партнёров по «Зениту». Во-вторых, это моя первая предсезонка в Катаре, ни разу здесь не был. Мне кажется, Доха — очень красивый город. Тело потихоньку привыкает к нагрузкам, к тренировочному процессу. Но дух и настроение — на очень большом подъёме. Очень рад, что мы все вернулись к работе. И я — в том числе», — приводит слова Гонду официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Лусиано Гонду провёл за клуб во всех турнирах 15 матчей, в которых смог забить семь мячей.