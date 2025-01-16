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Экс-игрок «Ливерпуля» Наби Кейта перешёл в «Ференцварош»

Экс-игрок «Ливерпуля» Наби Кейта перешёл в «Ференцварош»
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта перешёл в «Ференцварош» на правах аренды из бременского «Вердера», сообщает пресс-служба венгерского клуба.

Сообщается, что соглашение между клубом и игроком сборной Гвинеи рассчитано на год и предусматривает право выкупа.

Напомним, в нынешнем сезоне Кейта не принял участия ни в одном матче немецкого клуба. Нынешнее трудовое соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

В концовке прошлого сезона руководство «Вердера» отстранило Кейта от игр из-за его отказа выйти на матч 29-го тура Бундеслиги с «Байером» (0:5). Помимо этого, его оштрафовали и закрыли доступ к раздевалке первой команды.

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