«Арсенал» — «Тоттенхэм»: Троссард вывел «канониров» вперёд на 44-й минуте
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В эти минуты проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:1 в пользу хозяев.
Англия — Премьер-лига . 21-й тур
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
2-й тайм
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мин – 25' 1:1 Соланке – 40' 2:1 Троссард – 44'
На 44-й минуте игрок «Арсенала» Леандро Троссард вывел свою команду вперёд.
«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 20 встреч. «Тоттенхэм Хотспур» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль» (47).
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