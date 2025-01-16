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Фабрицио Романо — об Алехандро Гарначо: он своего рода мечта для «Наполи»

Фабрицио Романо — об Алехандро Гарначо: он своего рода мечта для «Наполи»
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Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал возможный переход крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо в итальянский «Наполи».

«Он своего рода мечта для «Наполи». Это игрок, которого они очень ценят внутри клуба. Но в то же время они реалисты и понимают, что «Манчестер Юнайтед» хочет за Гарначо большие деньги и сделка не обойдётся им в € 35-40 млн.

Поэтому всё зависит от бюджета «Наполи» и от их желания вкладывать большие деньги. Антонио Конте влюблён в Гарначо, тренер является большим поклонником аргентинца, но на данный момент «Наполи» трезво оценивает ситуацию», — сообщает Романо.

Ранее появилась информация, что «Наполи» рассматривает Алехандро Гарначо в качестве потенциальной замены для Хвичи Кварацхелии.

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