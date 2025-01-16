«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» со счётом 5:0 в матче 17-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Хоффенхайм». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). Хозяева поля добились разгромной победы со счётом 5:0.
Германия — Бундеслига . 17-й тур
15 января 2025, среда. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 0
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Зане – 7' 2:0 Геррейру – 12' 3:0 Кейн – 26' 4:0 Зане – 48' 5:0 Гнабри – 66'
Первый гол в матче был забит на седьмой минуте. Отличился вингер «Баварии» Лерой Зане. На 12-й минуте португалец Рафаэл Геррейру удвоил преимущество хозяев. На 26-й минуте мюнхенцы получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал нападающий Гарри Кейн. На 48-й минуте Зане оформил дубль, сделав счёт 4:0. На 66-й минуте Серж Гнабри забил пятый мяч в ворота «Хоффенхайма».
После этой победы в активе «Баварии» стало 42 очка. Команда находится на первой строчке в таблице чемпионата. «Хоффенхайм» с 14 очками идёт на 16-м месте.
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