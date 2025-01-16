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«Эвертон» проиграл «Астон Вилле» в первом матче после возвращения Дэвида Мойеса

«Эвертон» проиграл «Астон Вилле» в первом матче после возвращения Дэвида Мойеса
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Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
15 января 2025, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 51'    

Единственный гол в матче был забит на 51-й минуте. Отличился нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.

Отметим, что это была первая игра «Эвертона» под руководством Дэвида Мойеса, вернувшегося в клуб спустя 12 лет.

После этой победы в активе «Астон Виллы» стало 35 очков. Команда поднялась на седьмое место в таблице. «Эвертон» с 17 очками находится на 16-й строчке.

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