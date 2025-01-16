«Эвертон» проиграл «Астон Вилле» в первом матче после возвращения Дэвида Мойеса
Поделиться
Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.
Англия — Премьер-лига . 21-й тур
15 января 2025, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 51'
Единственный гол в матче был забит на 51-й минуте. Отличился нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.
Отметим, что это была первая игра «Эвертона» под руководством Дэвида Мойеса, вернувшегося в клуб спустя 12 лет.
После этой победы в активе «Астон Виллы» стало 35 очков. Команда поднялась на седьмое место в таблице. «Эвертон» с 17 очками находится на 16-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 января 2025
-
01:21
-
01:02
-
00:58
-
00:55
-
00:50
-
00:43
-
00:40
-
00:33
-
00:31
-
00:31
-
00:24
-
00:24
-
00:23
-
00:19
-
00:17
-
00:01
-
00:00
- 15 января 2025
-
23:45
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:33
-
23:26
-
23:25
-
23:16
-
23:10
-
23:10
-
23:03
-
22:39
-
22:34
-
22:29
-
22:09
-
22:03
-
22:00
-
21:57