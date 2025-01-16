Дубль Исака помог «Ньюкаслу» разгромить «Вулверхэмптон» в 21-м туре АПЛ

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даррен Ингланд (Англия). «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 34-й минуте, отличился нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак. На 57-й минуте Исак оформил дубль. На 74-й минуте Энтони Гордон довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте Сантьяго Буэно отыграл один мяч, но этот гол был отменён.

«Ньюкасл Юнайтед» набрал 38 очков в 21 матче и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» занимает 18-е место, заработав 16 очков за аналогичное количество встреч.