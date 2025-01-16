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Радимов: у «Зенита» настолько большой состав, что надо принять кардинальные решения

Радимов: у «Зенита» настолько большой состав, что надо принять кардинальные решения
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о глубине состава сине-бело-голубых.

«После зимней паузы «Зенит» всегда прибавлял. Но у «Зенита» настолько большой состав, что надо принять кардинальные решения, нужна свежая кровь. Надо разобраться, первые сборы будут этому посвящены. Нужно принять мудрое решение как для самой команды, так и для самих футболистов.

Давайте возьмём центральных нападающих: Кассьерра, Лусиано и Соболев. Три человека претендуют на одно место. Переизбыток не всегда лучше, чем недостаток», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Напомним, предыдущие шесть сезонов чемпионом России неизменно становился санкт-петербургский «Зенит».

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