«Барселона» — «Бетис»: Рафинья довёл счёт до разгромного на 59-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Барселона» и «Бетис». Команды играют на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мануэлем Лопесом Амайей. На момент написания новости счёт в игре 3:0 в пользу «Барселоны». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 59-й минуте полузащитник «Барселоны» Рафинья довёл счёт до разгромного.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальной встрече прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен.