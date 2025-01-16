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«РБ Лейпциг» уступил «Штутгарту» в 17-м туре Бундеслиги, доигрывая матч вдевятером

«РБ Лейпциг» уступил «Штутгарту» в 17-м туре Бундеслиги, доигрывая матч вдевятером
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Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия). «Штутгарт» одержал победу со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 17-й тур
15 января 2025, среда. 22:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
2 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Шешко – 10'     1:1 Бруун Ларсен – 50'     2:1 Вольтемаде – 60'    
Удаления: нет / Шешко – 85', Опенда – 88'

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, отличился нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко. На 50-й минуте Якоб Бруун Ларсен сравнял счёт. На 60-й минуте Ник Вольтемаде вывел хозяев вперёд. На 85-й минуте Беньямин Шешко получил красную карточку и покинул поле. На 88-й минуте Луа Опенда получил вторую красную карточку в матче и оставил гостей вдевятером.

«Штутгарт» набрал 29 очков в 17 матчах и расположился на пятой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» занимает четвёртое место, заработав 30 очков за аналогичное количество игр.

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