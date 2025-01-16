«Интер» потерял очки в матче 21-го тура Серии А с «Болоньей»

Закончился матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались миланский «Интер» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.
На 15-й минуте нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро забил первый гол в матче. Спустя четыре минуты защитник «Интера» Дензел Думфрис сравнял счёт. На 45+1-й минуте капитан «нерадзурри» Лаутаро Мартинес вывел свою команду вперёд. На 64-й минуте полузащитник гостей Эмиль Хольм вернул ничейный результат на табло.
После этой игры в активе «Интера» стало 44 очка. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья» с 30 очками находится на восьмой строчке.
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