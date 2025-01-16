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«Интер» потерял очки в матче 21-го тура Серии А с «Болоньей»

«Интер» потерял очки в матче 21-го тура Серии А с «Болоньей»
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Закончился матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались миланский «Интер» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Италия — Серия А . 19-й тур
15 января 2025, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Кастро – 15'     1:1 Думфрис – 19'     2:1 Мартинес – 45+1'     2:2 Хольм – 64'    

На 15-й минуте нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро забил первый гол в матче. Спустя четыре минуты защитник «Интера» Дензел Думфрис сравнял счёт. На 45+1-й минуте капитан «нерадзурри» Лаутаро Мартинес вывел свою команду вперёд. На 64-й минуте полузащитник гостей Эмиль Хольм вернул ничейный результат на табло.

После этой игры в активе «Интера» стало 44 очка. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья» с 30 очками находится на восьмой строчке.

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