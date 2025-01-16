«Барселона» — «Бетис»: Торрес забил четвёртый мяч хозяев на 67-й минуте
Поделиться
В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Барселона» и «Бетис». Команды играют на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мануэлем Лопесом Амайей. На момент написания новости счёт в игре 4:0 в пользу «Барселоны». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гави – 3' 2:0 Кунде – 27' 3:0 Рафинья – 58' 4:0 Ф. Торрес – 67' 5:0 Ямаль – 75' 5:1 Роке Феррейра – 84'
На 67-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил четвёртый мяч хозяев, сильно пробив мимо голкипера в дальний угол с отскоком от газона.
Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальной встрече прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 января 2025
-
01:21
-
01:02
-
00:58
-
00:55
-
00:50
-
00:43
-
00:40
-
00:33
-
00:31
-
00:31
-
00:24
-
00:24
-
00:23
-
00:19
-
00:17
-
00:01
-
00:00
- 15 января 2025
-
23:45
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:33
-
23:26
-
23:25
-
23:16
-
23:10
-
23:10
-
23:03
-
22:39
-
22:34
-
22:29
-
22:09
-
22:03
-
22:00
-
21:57