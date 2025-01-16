«Арсенал» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в дерби северного Лондона

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Канониры» одержали волевую победу со счётом 2:1.
На 25-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин открыл счёт в матче. На 40-й минуте форвард «шпор» Доминик Соланке срезал мяч в собственные ворота. На 44-й минуте игрок «Арсенала» Леандро Троссард вывел свою команду вперёд.
«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 встречу. «Тоттенхэм Хотспур» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка.
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